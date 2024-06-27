Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ могут снова нанести удар по Севастополю. По его словам, Киев утратил всякие границы и меры предосторожности.

"После 23 июня такая ситуация может повториться снова, поскольку мы видим, что киевский режим потерял берега, и никаких стопов нет. Мы должны исходить из новой реальности", — сказал Развожаев журналистам.

В четверг в Севастополе прошло закрытое пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и обороны на случай новых атак ВСУ.

Известно, что 23 июня в 12.15 мск по Севастополю прилетело пять американских ATACMS, снаряжённых кассетными частями. ПВО ВС РФ перехватила четыре ракеты, однако подрыв пятой в небе привёл к многочисленным жертвам и гибели детей. Следственный комитет России завёл уголовное дело по статье о теракте.

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