Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube заявил, что после теракта ВСУ в Севастополе американцы должны представить себе атаку наркокартеля Мексики на Майами оружием ВС РФ.
"Представьте реакцию американцев, если бы они загорали на пляже Майами, а над их головами взорвалась бы кассетная бомба ВС РФ, выпущенная мексиканским наркокартелем. Мы обвинили бы русских", — сказал Джонсон.
По его мнению, в такой ситуации американцы задали бы вопрос, почему Москва поставляет вооружение мексиканским преступникам. Аналитик отметил, что народ Штатов взялся бы за оружие и потребовал от правительства действий. В то же время, по его словам, граждане Америки удивляются, когда другие страны поступают аналогичным образом.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли террористический удар по Севастополю пятью ATACMS, снаряжёнными "кассетами". Российская ПВО перехватила четыре ракеты, но подрыв пятой ранил 153 человек и убил четверых, в том числе двоих детей. МО России заявило, что Вашингтон несёт ответственность за удар наряду с Киевом, так как полётные задания для ATACMS вводятся специалистами из США.
Фото: commons.wikimedia.org/Marc Averette (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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