Стратегический разведывательный самолёт ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint был обнаружен над Чёрным морем, где ранее регулярно кружили беспилотники США. По информации Telegram-канала Fighterbomber, самолёт вылетел провести разведку территории Крымского полуострова.
RC-135 приблизился к берегам Крыма в сопровождении истребителей, обеспечивающих его прикрытие. В отличие от дронов MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, это крупный борт с экипажем.
"Кошмарить его можно Су-35 и Су-30СМ, но об атаке вооружением речь не идёт даже в теории", — отметил автор Telegram-канала.
Самолёты RC-135 способны наблюдать за ПВО и отслеживать запуски ракет. Базируются на авиабазе Королевских ВВС Уоддингтон в Линкольншире, использовались США во всех операциях, включая бомбардировки Югославии.
"Этот RC похож на ответ, о котором я предупреждал. Ответ на наши весьма понятные намерения сбивать БПЛА противника в Чёрном море без оружия, что актом агрессии юридически не является. На это был пригнан самолёт с экипажем под прикрытием четырёх истребителей, два из которых выполняли демонстративные действия с включённым транспондером, а два летели вплотную с выключенными, изображая на радарах одну цель. Не вышло. Спалили. Лететь часами в плотном строю очень тяжело, один ошибся, и мы заметили.
Понятно лишь то, что встречать такие полёты надо, минимум, звеном или двумя. Ибо вопрос уже не в разведке, а имиджевого характера. Сейчас решается, кто в Чёрном море "батёк". Теперь наш ход", — заключил Fighterbomber.
Фото: flickr.com/Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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