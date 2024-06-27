Премьер Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский провели короткий разговор перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. На кадрах трансляции Еврокомиссии видно, как Орбан подошёл к Зеленскому для приветствия, коллеги общались около минуты.
Зеленский находится в Брюсселе для подписания соглашения по обязательствам ЕС и Украины в области безопасности. Ранее глава ОП Андрей Ермак предложил провести личную встречу между Орбаном и Зеленским. Однако в МИД Венгрии заявили, что такая встреча невозможна без подготовки и может состояться только при наличии чётких позитивных результатов.
В декабре 2023-го Орбан и Зеленский уже виделись в Аргентине на инаугурации Милея. После этого венгерский премьер отметил, что разговор нельзя считать полноценной встречей, поскольку они лишь сидели вместе на балконе и обменялись парой фраз.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского. Однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия, касающиеся восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
В июне 2022-го Зеленский пригласил Орбана на Украину в телефонном разговоре. В марте 2023-го Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, который состоится в подходящее время.
Фото: сommons.wikimedia.org/Kepresidenan Indonesia (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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