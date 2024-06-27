Финляндия в годы ВОВ установила режим, не менее жестокий, чем нацистская Германия, и планировала геноцид против народа СССР. Об этом рассказал первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"Тысячи свидетелей трагедий, бывшие узники концлагерей, освобождавшие карельские земли воины подтверждают, что власти Финляндии в Карелии установили режим жестокий как нацистская Германия. Официальные документы 1940-1941 годов подтверждают, что против русского народа планировался беспрецедентный акт геноцида", — написал Нургалиев.

Он уточнил, что Карл Маннергейм за день до наступления финнов севернее Ладожского озера издал приказ №132. В четвёртом пункте говорилось: "Пленных русских отправлять в концлагеря".

"Советских граждан финны пытались поделить на "своих" и "чужих". Их антропологи выезжали и выясняли, кто является финном, а кто представителем иной нации. Исследовали размер черепа, цвет глаз и волос. Предполагалось, что этнически родственные финнам карелы, вепсы, ингерманландцы, а также советские финны станут будущими гражданами "чистого финно-угорского государства", — добавил Нургалиев.

Эти факты свидетельствуют о том, что Финляндия в начале 1940-х годов планировала и проводила политику, направленную на создание "расово чистого" государства.

Фото: commons.wikimedia.org/premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)