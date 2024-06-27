Директор национальной разведки Америки Эврил Хейнс прибудет в Южную Корею 28 июня для встречи с президентом Юн Сок Ёлем. Основной темой обсуждения станет углубляющееся сотрудничество Москвы и Северной Кореи, а также растущее напряжение на Корейском полуострове, ссылается Reuters на материалы Joongang Ilbo.
"Хейнс с Юном обсудят углубление российско-северокорейских связей и провокации Пхеньяна", — говорится в публикации.
Встреча носит неофициальный характер, и стороны не планируют разглашать детали своих обсуждений. Поводом стало недавнее событие: в июне президент России провёл встречу с лидером КНДР в Пхеньяне, на которой был подписан Договор о стратегическом партнёрстве. Этот договор включает взаимные обязательства по оказанию помощи в случае агрессии против одной из сторон.
Дополнительно, 26 июня Северная Корея провела испытание ракетных боеголовок, объявив о достижении успеха. Испытание, как уточнил Voice of Korea, было направлено на обеспечение противоракетной обороны.
Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
СБ РФ: Финляндия в 1940‑1941 годах готовила геноцид СССР
Финляндия в годы ВОВ установила режим, не менее жестокий, чем нацистская Германия, и планировала геноцид против народа СССР. Об этом рассказал первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
DM: РФ проводит ядерные учения из-за ухудшения отношений с Западом
Британское издание DailyMail сообщило о том, что в России проводят ядерные учения из-за плохих отношений со странами Запада.
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.
ТАСС: Whoosh разрабатывает сервис по проверке на алкоголь перед арендой электросамоката
Соучредитель шеринга электросамокатов Whoosh Сергей Лаврентьев поделился информацией о разработке специального сервиса, который будет определять трезвость человека, собирающегося воспользоваться услугой электросамоката. Об этом он сообщил на мероприятии ПМЮФ, информирует ТАСС.