Директор национальной разведки Америки Эврил Хейнс прибудет в Южную Корею 28 июня для встречи с президентом Юн Сок Ёлем. Основной темой обсуждения станет углубляющееся сотрудничество Москвы и Северной Кореи, а также растущее напряжение на Корейском полуострове, ссылается Reuters на материалы Joongang Ilbo.

"Хейнс с Юном обсудят углубление российско-северокорейских связей и провокации Пхеньяна", — говорится в публикации.

Встреча носит неофициальный характер, и стороны не планируют разглашать детали своих обсуждений. Поводом стало недавнее событие: в июне президент России провёл встречу с лидером КНДР в Пхеньяне, на которой был подписан Договор о стратегическом партнёрстве. Этот договор включает взаимные обязательства по оказанию помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Дополнительно, 26 июня Северная Корея провела испытание ракетных боеголовок, объявив о достижении успеха. Испытание, как уточнил Voice of Korea, было направлено на обеспечение противоракетной обороны.

