Обязательства ЕС в области безопасности перед Украиной останутся в силе только в том случае, если Киев продолжит следовать по "европейскому пути". Об этом говорится в документе ЕС.

Тем временем Олег Царёв приводит хронику событий и "совпадений". Известно, что 25 июня Украина начала переговоры о вступлении в ЕС, через день после ракетного удара по Севастопольскому пляжу, в результате которого погибли 4 человека и более 150 были ранены. На протяжении последнего десятилетия, после отказа Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС, что привело к госперевороту, наблюдаются следующие корреляции:

21 марта 2014-го подписана политическая часть соглашения об ассоциации с ЕС. Через три недели Киев начинает карательную операцию АТО.

27 июня 2014-го подписывается экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС. Уже 1 июля Украина разрывает перемирие на Донбассе и начинает наступление.

1 января 2016-го соглашение об ассоциации вступает в силу в полном объёме. Украина замораживает рассмотрение конституционных поправок, которые предусматривали особый статус Донбасса, что стало поворотным моментом для Минских соглашений.

16 марта 2017-го Порошенко подписал указ о блокаде Донбасса, 17 мая Украина и ЕС подписывают договор о безвизовом режиме.

2 февраля 2021-го на фоне усиления обстрелов Донбасса Зеленский вводит санкции против трёх телеканалов, закрывая оппозиционные СМИ, а 11 февраля Европарламент принимает резолюцию, похвалив Украину за "значительный прогресс" в выполнении обязательств перед ЕС.

В апреле 2022-го Украина выходит из переговорного процесса, отказываясь от договорённостей, согласованных в Стамбуле, а 23 июня Совет ЕС даёт Украине статус кандидата на вступление.

14 декабря 2023-го Совет ЕС принимает решение начать переговоры с Украиной о вступлении, а 25 декабря кабмин Украины подаёт драконовский законопроект о мобилизации. И 30 декабря происходит самый масштабный обстрел Белгорода, в результате которого погибло 25 человек и 109 были ранены.

Такая хронология событий заставляет задуматься, насколько тесно связаны процессы евроинтеграции Украины с эскалацией конфликта.

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