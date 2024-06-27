В Севастополе будет усовершенствована система оповещения, чтобы жители могли быстрее укрыться в случае необходимости, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. В связи с этим на побережье установят около 600 новых укрытий блиндажного типа.
Хотя закрытие пляжей в Севастополе не планируется, Развозжаев порекомендовал временно воздержаться от посещения некоторых из них. Большая часть кассетных суббоеприпасов, упавших в районе Учкуевки, оказалась в море. За сутки водолазы обнаружили три неразорвавшихся кассетных снаряда.
По словам губернатора, обследовано более половины запланированной территории. Всего в опасном районе работают 19 специалистов группы подводного разминирования. Обнаруженные снаряды будут уничтожены на месте с соблюдением всех мер безопасности.
В случае обнаружения неизвестных металлических конструкций лучше не трогать их руками и не подходить близко. Наберите номера спецслужб: 112, 101, 102.
Фото: flickr.com/VascoPlanet Crimea Photography Sevastopol, Vyacheslav Argenberg (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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