В Севастополе будет усовершенствована система оповещения, чтобы жители могли быстрее укрыться в случае необходимости, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. В связи с этим на побережье установят около 600 новых укрытий блиндажного типа.

Хотя закрытие пляжей в Севастополе не планируется, Развозжаев порекомендовал временно воздержаться от посещения некоторых из них. Большая часть кассетных суббоеприпасов, упавших в районе Учкуевки, оказалась в море. За сутки водолазы обнаружили три неразорвавшихся кассетных снаряда.

По словам губернатора, обследовано более половины запланированной территории. Всего в опасном районе работают 19 специалистов группы подводного разминирования. Обнаруженные снаряды будут уничтожены на месте с соблюдением всех мер безопасности.

В случае обнаружения неизвестных металлических конструкций лучше не трогать их руками и не подходить близко. Наберите номера спецслужб: 112, 101, 102.

Фото: flickr.com/VascoPlanet Crimea Photography Sevastopol, Vyacheslav Argenberg (Commons Attribution 2.0 Generic license)