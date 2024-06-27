Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не имел намерения оскорбить депутатов, а лишь хотел обратить их внимание на необходимость изменений в миграционной политике. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

В четверг Бастрыкин процитировал комментарий из соцсетей, адресованный Госдуме, который вызвал возмущение среди парламентариев. Петренко подчеркнула, что данная фраза была вырвана из контекста.

"Вместо того, чтобы акцентировать внимание на миграционных проблемах, контроле, регулировании, необходимости изменения законодательства, обсуждается фраза, вырванная из контекста", — заявила представитель СК.

Бастрыкин и ранее отмечал необходимость изменений в миграционной политике России.

"Самое главное — изменить миграционную политику РФ, обосновать необходимость, сделать так, чтобы внутренние ресурсы решали экономические, политические, национальные и другие проблемы", — заявил глава СК.

Бастрыкин предложил сделать народ России счастливым и дать ему трудиться во благо России, подняв зарплаты до 120 000 рублей, чтобы граждане соглашались работать.

Фото: commons.wikimedia.org/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)