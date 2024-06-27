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Политолог Бубнов: у ВСУ два шанса – удар по экономике России и реванш на земле
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:35

Политолог Бубнов: у ВСУ два шанса – удар по экономике России и реванш на земле

Ежедневно пограничники Украины ловят десятки, а то и сотни беглецов от мобилизации. Одних убивают при пересечении границы, другие тонут в Тисе. Скольким повезло проскользнуть мимо патрулей и минных полей — неизвестно, но возвращаться из-за границы никто не хочет. На днях 100 украинцев на автобусах рискнули вырваться из страны на границе Одесской области. Переход планировали пешком, и правоохранитель консультировал водителей, как объехать блокпосты. Их задержали. Ухилянты заплатили от $5 000 до $18 500.

Кроме того, значительно вырос поток желающих сдаться российским войскам. Многих убивают заградотряды или сослуживцы. Скоро на Украину прибудут F-16, идёт накопление вооружения.

Означает ли это, что противник готовится не к решающей битве, а к большому удару по ПВО, ЗАЭС, Крымскому мосту и другим объектам? Что собрать живую силу для генерального сражения у ВСУ уже не выйдет, и они продолжат воевать "на удалёнке"?

Эти вопросы NewsInfo.Ru обсудил с Александром Бубновым, доцентом кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Могут ли перечисленные факторы означать, что Украина готовится к большому удару?

"Безусловно, могут. Для них это единственный шанс до выборов в США — переломить ход боевых действий в свою пользу, обозначить какой-то успех. Поэтому все имеющиеся возможности они постараются использовать. И массовую мобилизацию, чтобы нагнать "пушечного мяса" на фронт, и американские самолёты, чтобы нейтрализовать нашу бомбардировочную авиацию. И попытки уничтожить ПВО. Я думаю, что с их стороны это было бы логично. Другой вопрос: получится ли у них с учётом того, что Россия будет противодействовать?", — отметил политолог.

Речь всё ещё идёт о грядущей большой битве? Или сил на неё у ВСУ нет, и остаётся "удалёнка" с ракетными ударами и налётами дронов?

"Я считаю, что они попробуют достичь какого-то успеха на земле. Например, выбить наши войска из Харьковской области или даже попробовать взять реванш за прошлогодние наступления в Запорожской области. Попробовать разрезать наши войска и выйти к Азовскому морю. Этого вполне можно ожидать. Им нужно как можно больше "пушечного мяса", ведь наступление всегда очень прожорливо, особенно на подготовленные позиции. В нынешних реалиях масштабное наступление требует очень больших жертв", — предположил Александр Бубнов.

Обстрелы наших территорий, вероятно, продолжатся?

"Безусловно, это их первый козырь — попробовать нанести ущерб российской экономике, продемонстрировать неприемлемый урон, чтобы Москва была готова согласиться на их условия. Я думаю, что это американская задумка, которую они пытаются реализовать. А второй — это попытка взять реванш на земле. Два шанса", — заключил политолог.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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