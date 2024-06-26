Российский военный корреспондент Александр Коц выразил своё мнение о ситуации с дронами-шпионами США над акваторией Чёрного моря близ Крыма. Одним из инцидентов стало появление 22 июня RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE15.
Коц считает, что сбивать такие дроны над нейтральными водами ПВО опасно. Он объясняет, что ликвидация дронов НАТО, шпионящих и координирующих удары ВСУ по российской территории, может спровоцировать военный блок на ответ. По его мнению, Москва должна понимать, что атака может стать поводом для прямого конфликта с Альянсом.
"Сбивать — это акт агрессии против НАТО. Мы осознаём, что значит война с НАТО", — отметил Александр Коц.
Журналист также подчеркнул, что даже сторонники жёсткой линии понимают последствия, которые может повлечь за собой прямой конфликт.
"Это всеобщая мобилизация, а также риск ядерного апокалипсиса, резкое падение уровня жизни россиян. Это многодневные очереди за бензином, пустые полки в магазинах и прочее. Каждый готов к этой жертве? Не уверен, что большинство готовы", — считает российский военкор.
Коц уверен, что убедить американцев прекратить полёты над нейтральными водами вряд ли удастся. Вместо этого Россия должна использовать меры, которые не позволят обвинить её в агрессии против НАТО.
"Мы показывали, как можно справляться с этими беспилотниками. Помните, как наш самолёт сбросил топливо, повредил винты, и тот вынужден был ретироваться", — заключил Коц.
В качестве альтернативы журналист предлагает использование мощных станций РЭБ или банальный сброс авиакеросина на патрулирующие дроны.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force/Senior Airman Antwain Hanks (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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