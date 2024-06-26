Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что солдат ВС Украины, которые пытаются сдаться или отступить, расстреливают. Об этом он написал в соцсети X.

"Их избивают и отправляют сражаться с наступающими силами русской армии почти без подготовки. Если они захотят сдаться или отступить, их расстреляют", — сообщил Боуз.

Журналист также обвинил Владимира Зеленского в установлении диктаторского режима и регулярных похищениях тысяч украинцев для принудительной отправки на передовую. Боуз также отметил, что Зеленский действует как диктатор, забирая тысячи мужчин на фронт без их согласия.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные за 60 дней должны обновить данные в ТЦК. Это можно сделать лично или в электронном формате. Повестка считается вручённой, даже если призывник не видел её лично.

Закон также требует, чтобы военнообязанные держали при себе военный билет и предъявляли его по первому требованию полиции и военкомов. Уклонистов могут лишить водительских прав. Сроки демобилизации не указаны, что вызвало недовольство даже среди депутатов.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)