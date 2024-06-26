Переговоры между главой МО России Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином нужны для обеспечения ядерной безопасности РФ и Штатов, считает первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. В интервью "Ленте.ру" он подчеркнул важность таких контактов.
"Такие контакты между главами военных ведомств просто необходимы, чтобы снять некие вопросы и обеспечить безопасность ядерных держав", — заявил Андрей Красов.
В то же время депутат выразил сомнение, что диалог России и Вашингтона поможет разрешить конфликт в Украине.
"США как поставляли вооружения ВСУ, так и поставляют. Как принуждали вассалов по НАТО и ЕС делать это, так и продолжают. Пока поставки вооружения, техники и снарядов будут идти на Украину, конфликт будет продолжаться. Если в костёр подбрасывать дрова и подливать масло, он так и будет гореть. Если прекратить, он тут же потухнет. То же самое с поставками вооружения и техники", — отметил Красов.
Депутат добавил, что, по его мнению, у России есть все необходимые средства для уничтожения поставок оружия и боеприпасов ВСУ, которые Запад передаёт Киеву.
Фото: commons.wikimedia.org/Государственная дума (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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