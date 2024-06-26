Военкор Александр Коц выразил мнение о необходимости доработки корректируемых авиабомб ФАБ-3000, которые на днях были впервые применены на харьковском участке в зоне СВО. По словам Коца, точность этих боеприпасов пока хромает.

"Начали применять планирующий ФАБ-3000. Пока бомба не попадает, но рядом взрывается", — отметил Коц, добавив, что даже промах столь мощной бомбы приносит большие неприятности противнику.

Коц уверен, что боеприпасы будут доработаны и в конечном итоге достигнут нужного уровня точности. Он также подчеркнул, что у противника есть аналогичные планирующие высокоточные бомбы иностранного производства.

"Это и французские "Хаммеры", и авиабомбы США, которые наводятся по спутнику. Мне кажется, тот удар по Белгороду, когда обрушился подъезд, и был с применением такой бомбы", — добавил Александр Коц.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)