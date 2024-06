Доцент Университета исследований в Южной Корее Ким Дон Ёп полагает, что Москва, подписав новый Договор о всеобъемлющем партнёрстве с Пхеньяном, предоставила Северной Корее ядерный зонтик.

"Если были ожидания, что в военной сфере отношения не дойдут до положений об "автоматическом" оказании военной помощи, то теперь можно сказать, что в новый Договор заложена российско-северокорейская концепция сдерживания на основе ядерного зонтика", — заявил РИА Новости Ким Дон Ёп.

Он напомнил, что первая статья договора СССР и КНДР 1961-го предусматривала немедленное оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон. В новом Договоре статья 4 гласит, что в случае вооружённого нападения вторая сторона "незамедлительно" окажет военную помощь всеми средствами, "в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законам КНДР и РФ".

По словам Ким Дон Ёпа, очевидно, что заявления Пхеньяна о том, что Южная Корея больше не рассматривается как часть единой нации, но как отдельное враждебное государство — стратегическое решение.

"По линии межкорейских отношений сложно чего-либо ожидать. Вопрос в том, что останется от отношений Южной Кореи с Москвой", — отметил эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)