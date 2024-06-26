Политтехнолог Игорь Семенов назвал дату решающей битвы СВО, она развернётся в воздухе. По его мнению, ключевую роль будут играть F-16. Основная их задача — уничтожить российские самолёты, особенно носители авиабомб. Семёнов, ссылаясь на слова полковника СБУ Олега Старикова, утверждает, что решающее сражение начнётся уже через два месяца.
Он приводит цитату украинского военного: "В августе-сентябре ждём военное событие", которое приведёт либо к эскалации, либо к деэскалации.
Политтехнолог подчёркивает, что речь идёт не о наземной и морской битве: "Речь — о схватке за господство в небе. Она определит ход конфликта и конфигурацию позиций в переговорах. Последние 100 лет исход войны определяет именно авиация".
Семёнов отмечает, что в этой битве центральную роль сыграют F-16 ВВСУ. Именно поэтому НАТО постоянно меняет даты их появления на Украине, поскольку страны Альянса активно готовятся к сражению.
"Собирают кулак для решающей битвы, все роды войск и силы. Включая ЗРК и запас ракет для прикрытия аэродромов ПВО. Накапливают Storm Shadow/SCALP для F-16 и по-настоящему массовых ударов по аэродромам и Крымскому мосту", — отмечает Семёнов.
Он также напоминает, что Украина получила разрешение бить по приграничным аэродромам и активно использует ATACMS для ударов по ПВО и РЭБ. Однако главной целью противника остаются бомбардировщики Су-34.
Западным партнёрам Украины важно устранить это преимущество: "Устрани его ракетами "воздух-воздух" — и теряет смысл лобовое противостояние на ЛБС", — пишет аналитик.
Фото: konflikty.pl/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution).
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