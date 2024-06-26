Президент Сирии Башар Асад, встретившись со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, дал высокую оценку последней инициативе по урегулированию конфронтации на Украине. Он считает, что предложенный российским Верховным главнокомандующим план является реальной основой для мирного решения.

"Президент Асад высоко оценил инициативу Владимира Путина, считая, что она представляет реальную основу для мирного урегулирования", — говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера.

Ранее Владимир Путин заявил, что для начала переговоров ВСУ должны покинуть территории новых ДНР, ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья. Президент отметил, что боевые действия прекратятся при согласии Киева на предложенное условие. Кроме того, Путин подчеркнул, что Украине придётся официально отказаться от членства в НАТО, поскольку для мирного урегулирования Кремлю нужен нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус соседней страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)