ЕС продолжает искать пути для оказания помощи ВСУ, несмотря на сопротивление отдельных стран. Найден один из механизмов обхода вето Венгрии. Однако у Будапешта остаётся ещё один аргумент.

После обсуждений в ЕС было решено изъять проценты с замороженных активов РФ в депозитарии Euroclear, направив эти средства на закупку оружия для ВСУ. Венгрия не наложила вето на это решение, но и не поддержала его. Брюссель начнёт выплаты Украине в июле, а глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что у него есть способ обойти потенциальное венгерское вето.

"Он сложный, но должен сработать", — сказал Боррель.

Суть проста: Венгрия не поддержала изъятие процентов с активов и не может участвовать в обсуждении целевого использования средств. В результате Киев получит 1,4 млрд евро в июле.

Средства направят через европейские страны, которые выступят в качестве исполнителей. Они будут закупать вооружения по указанию Киева. По информации Politico*, для первого транша выбрали ФРГ, Данию и Чехию. Далее агентами выступят Рим, Латвия, Румыния и Швеция, что позволит перевести 1,1 млрд евро.

Более года Венгрия блокирует помощь Киеву от Европейского фонда мира (EPF). В Европе признают, что сложившаяся ситуация — "позор для Брюсселя". Глава МИД Латвии намекнул на обходные пути: "Не через EPF, но Киев получит деньги, я уверен".

С июля Венгрия возглавит Совет ЕС в рамках ротации на полгода, что даст ей возможность отодвигать невыгодные для себя инициативы. Попытка пересмотреть правила голосования может обернуться новым позором для Борреля и ЕС. И даже если Украине переведут 1,4 млрд евро, судьба дальнейших траншей туманна.

Фото: flickr.com/European People's Party (Commons Attribution 2.0 Generic license)