Прокуратура Донецкой Республики направила в суд дело против троих военных ВС Украины, обвиняемых в обстреле моста на дороге "Славянск-Донецк-Мариуполь". Мост был разрушен, а ущерб оценён в более чем 214 млн рублей, пишет РИА Новости.

"Прокуратура ДНР утвердила обвинение по уголовному делу в отношении военных 55 артиллерийской бригады ВСУ Даниила Верещака, Артёма Батюты и Артура Шарамока", — сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что 26 февраля 2022-го Верещак, Батюта и Шарамок использовали осколочно-фугасные снаряды для обстрела моста на трассе "Славянск-Донецк-Мариуполь". Обстрел привёл к повреждению гражданской инфраструктуры, что нанесло значительный урон, превышающий 214 миллионов рублей.

Военные обвиняются по части 2 ст. 167 УК РФ и части 1 ст. 356 УК РФ о жестоком обращении с населением. Уголовное дело ушло в верховный суд ДНР.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)