Президент Сербии Александр Вучич считает, что мирная инициатива Поднебесной по урегулированию конфликта на Украине получила поддержку более 100 стран и очень хороша, но в текущих условиях противостояния России и Запада она вряд ли реализуема. Вучич высказал это мнение на встречах с представителями ЕС в Брюсселе.

Вучич отметил, что мирная инициатива Китая из шести пунктов, предусматривающая прекращение огня и начало переговоров, представляет собой значимый шаг, однако он не видит возможности для её реализации.

"Я видел инициативу Пекина, она хороша, я её приветствую. Думаю, что уже больше 100 стран её поддержали, это очень важно. Речь идёт о немедленном прекращении огня, затем должны начаться переговоры. Но я не вижу способа её достижения", — заявил сербский лидер журналистам.

Президент Сербии также отметил, что западные страны опасаются потери экономического и политического доминирования в случае победы РФ в конфликте.

"Западные элиты говорили, что с лёгкостью победят Путина, при поражении они должны будут уйти, поскольку не сказали правды общественности. Поэтому Запад должен бороться до самого конца. С другой стороны, они не хотят встать на место Путина и понять, что он знает? если проиграет — не будет России в знакомой нам форме. Поэтому Путин не может допустить поражения", — указал Вучич.

По его словам, президент Владимир Путин не может допустить поражения, поскольку это означало бы конец РФ в её текущем виде. В заключение президент Сербии подчеркнул, что продолжение конфликта неизбежно, поскольку обе стороны не могут позволить себе проигрыш. В итоге конфликт будет лишь эскалировать, добавил Вучич.

Фото: z.mil.ru/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)