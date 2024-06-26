Депутат ГД Дмитрий Новиков заявил, что у Москвы есть широкий арсенал возможных ответных шагов, включая военно-технические, для ответа на действия Вашингтона после атаки на Севастополь. В интервью "Ленте.ру" Новиков отметил, что правительство ежедневно работает над поиском ответных мер на агрессию противника.
"Российские власти включая МО, ежедневно ведут поиск ответов на действия противника. И они видят возможности. Какими они будут и когда — зависит от дальнейших шагов оппонентов", — подчеркнул Новиков.
Политик предупредил, что варианты ответа РФ на агрессивные действия против населения и территорий не будут в бесконечном резерве, и отметил, что представители власти неоднократно заявляли об этом.
"Есть военно-технические варианты и арсенал шагов. И однажды всё это могут использовать", — заключил депутат.
Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков также отметил, что Москва не исключает военно-технического ответа в адрес Штатов после атаки ВСУ на Севастополь.
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