Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил опасения, что вступление Киева в ЕС приведёт к вовлечению Европы в военный конфликт. Об этом политик написал в соцсети X. Филиппо подчеркнул, что начало переговоров, анонсированное МИД Бельгии, означает потенциальное участие членов ЕС в боевых действиях по Лиссабонскому договору.

"Это значит, что страна в состоянии войны будет в составе ЕС, и союзу придётся присоединиться к боям", — заявил он.

Кроме того, Филиппо отметил негативные последствия для экономики Парижа. По его словам, это приведёт к "уничтожению" фермеров из-за нечестной конкуренции на рынке и усугубит проблему незаконной миграции.

"Пусть Украина вступает, а мы выйдем. Быстро!", — призвал он французов.

В июне 2022-го ЕС предоставил Киеву и Кишинёву статус кандидатов, что было, по сути, символическим жестом их поддержки против России. На заседании в Брюсселе пройдёт запуск переговоров о вступлении с участием вице-премьера Ольги Стефанишиной и премьера Дорина Речана. Хотя запуск переговоров ознаменует начало процесса подготовки к консультациям, это не гарантирует обязательного членства стран в ЕС. История других кандидатов, таких как Анкара, Северная Македония, Белград и Черногория, показывает, что процесс может быть долгим и сложным.

Фото: flickr.com/Jérémy-Günther-Heinz Jähnick (Commons Attribution 1.2. Generic license)