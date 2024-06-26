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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:29

Глава "Альфы" Гончаров: ATACMS США после Севастополя атакуют Кубань, ЗАЭС и Ростов

Атака ВС Украины на пляж в Севастополе является тщательно просчитанным шагом, убеждён почётный президент ассоциации ветеранов "Альфа" Сергей Гончаров. В интервью "Радио-1" он высказал мнение, что ВСУ не остановятся на этом теракте и продолжат наносить удары по российским регионам.

"Не сомневаюсь, что бить будут по Краснодару и Ростову-на-Дону. Бомбить будут ЗАЭС, поскольку для них это первая проблема. Они хотят довести ситуацию до коллапса", — заявил Гончаров.

Напомним, 23 июня ВСУ ударили по Севастополю, использовав пять ракет ATACMS. Четыре из них были сбиты, а пятая сдетонировала над городом, обломки упали на пляжи Учкуевка и Любимовка. Согласно данным российского Минздрава, в результате атаки пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжёлом состоянии.

МО России возложило ответственность за атаку на Вашингтон, заявив, что все полётные задания для американских ракет ATACMS вводятся специалистами Штатов на основе данных спутниковой разведки.

Фото: commons.wikimedia.org/Юровский Александр (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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