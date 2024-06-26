Президент Бразилии Луис да Силва заявил, что его аргентинский коллега Хавьер Милей должен извиниться за неоднократные оскорбления, высказанные в его адрес и в адрес государства. Об этом пишет Reuters.
Лула отказался от встречи с Милеем, вступившим в должность президента Аргентины 10 декабря 2023-го, до тех пор, пока не получит от него извинений. Лула подчеркнул, что Милей наговорил "много глупостей" о нём и о Бразилии.
Во время предвыборной кампании Хавьер Милей неоднократно называл Луиса да Силву "коммунистом" и "коррупционером". Ранее, 22 мая, Мадрид "навсегда" отозвал посла из Буэнос-Айреса после того, как Милей отказался извиниться за оскорбления в адрес супруги премьера Педро Санчеса, назвав ее "коррумпированной", а самого Санчеса "посмешищем ЕС".
Тем временем ВВП Аргентины в первом квартале 2024-го упал на 5,1% в годовом исчислении. Экономика Аргентины оказалась в рецессии из-за сокращения расходов президентом Хавьером Милеем.
Фото: сommons.wikimedia.org/Vox España (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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