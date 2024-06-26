Грузия не будет следовать призыву Венецианской комиссии Совета Европы об остановке обсуждения запрета пропаганды запрещённого в РФ движения ЛГБТ*, признанного экстремистским и террористическим на территории России. Об этом сообщил председатель парламента Мамука Мдинарадзе, его цитирует "Взгляд".
"Грузия не согласится с рекомендацией Венецианской комиссии допустить однополые браки. В последнее время мы получаем неприемлемые для Тбилиси рекомендации", — заявил Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что пакет законов "О защите семьи и прав несовершеннолетних", инициированный партией "Грузинская мечта", будет принят в ближайшее время в первом чтении.
При этом 20 июня стало известно, что в парламенте Грузии поддержали запрет пропаганды ЛГБТ*. Среди комитетов, проголосовавших за принятие данного документа, были комитет по образованию, науке и делам молодёжи, комитет по экономике и экономической политике, а также комитет по правам человека и интеграции граждан, по здравоохранению и социальным вопросам. Кроме того, 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния".
Организация ЛГБТ* запрещена в РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Diego Delso (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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