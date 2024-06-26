Поездка Владимира Зеленского в контролируемый Киевом Покровск в Донецкой Республике имеет символическое значение, заявил полковник Анатолий Матвийчук "Ленте.ру".

Ранее Зеленский прибыл в Покровск вместе с новым командующим ОС Вооружённых сил Украины Андреем Гнатовым. Лидер киевского режима отметил, что ситуация на покровском направлении требует незамедлительных решений и анонсировал отставку чиновников Украины.

"На фоне критики Зеленского этот шаг — жест отчаяния, демонстрация того, что он всё-таки официальное лицо. Зеленский хочет показать населению Украины и Западу, что он остаётся легитимным, и ему подчиняются войска", — сказал Матвийчук.

Он также добавил, что Зеленский ничего не сможет сделать на деле, поскольку вся материальная помощь уже разрушена. Известно, что 25 июня Зеленский уволил предыдущего командующего ОС ВСУ Юрия Содоля, который занимал эту должность с февраля 2024-го, и назначил на его место бригадного генерала Андрея Гнатова. Причину своего решения Зеленский не прокомментировал.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)