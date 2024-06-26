Бывший премьер России Сергей Степашин рассказал о расходах участников СВО на обмундирование, заявив, что на эти цели уходит половина зарплат бойцов. Такое заявление он сделал на Петербургском юридическом форуме, об этом пишет "Фонтанка".
"Эти зарплаты, половина идёт на обмундирование и остальное. В отпуск солдаты и офицеры едут за свой счёт. Этот вопрос касается правовой защиты, национальных интересов наших защитников. Людей — живых, рискующих своей жизнью", — сказал Степашин, обращаясь к депутату ГД Ирине Яровой.
Зампред Госдумы Ирина Яровая в ответ предложила сравнить текущее положение дел в МО с 1990-ми годами, чтобы увидеть положительные изменения, которые произошли благодаря президенту Владимиру Путину.
Ранее замлавы Комитета Госдумы по вопросам объединений Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат. Он сравнил армию с "партизанским отрядом", который одевается за свои деньги или за счёт родственников.
Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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