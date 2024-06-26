Российские "Ланцеты" активно и эффективно используются в зоне СВО, сообщает американский журнал Forbes. В статье утверждается, что в мае количество ударов этими дронами вдвое превысило аналогичный показатель всех предыдущих месяцев спецоперации.
"Такое увеличение числа "Ланцетов" вызывает тревогу", — говорится в публикации.
Дрон-камикадзе "Ланцет" стал одним из самых эффективных вооружений ВС РФ в ходе украинского конфликта. В статье отмечается, что "Ланцет" представляет особую угрозу для украинской артиллерии, ПВО и других вооружений противника.
На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную мощь дронов российского производства. Forbes сообщал, что Россия массово выпускает такую технику для борьбы с ВС Украины, что приводит к выводу из строя большого количества бронемашин и артиллерии ВСУ.
В феврале разработчик "Ланцетов" представил новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учётом опыта спецоперации.
Фото: сommons.wikimedia.org/Nickel nitride (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Депутат Мдинарадзе: Грузия продолжит обсуждать запрет ЛГБТ*
Грузия не будет следовать призыву Венецианской комиссии Совета Европы об остановке обсуждения запрета пропаганды запрещённого в РФ движения ЛГБТ*, признанного экстремистским и террористическим на территории России.
Yuyuantan tian: КНР перехватила детектор подлодок, сброшенный бортом ВВС США
Китай перехватил детектор подлодок, сброшенный военным бортом ВВС США в Южно-Китайском море, передаёт китайское государственное издание "Хуанцю шибао" со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в Weibo, аффилированный с Медиакорпорацией КНР.
"СЭ": Появилось комбо карт в Hamster Kombat на 26-27 июня
В популярной криптоигре Hamster Kombat в мессенджере Telegram появился новый комбо-набор карт на 26 и 27 июня.
Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России
Цены на автомобили в истории только росли, поэтому снижения цен на автомобили ждать не стоит. Но и резкого роста не будет из-за растущей на рынке конкуренции, - Поделился мнением автоэксперт и журналист Егор Васильев в интервью порталу Newsinfo.