Российские "Ланцеты" активно и эффективно используются в зоне СВО, сообщает американский журнал Forbes. В статье утверждается, что в мае количество ударов этими дронами вдвое превысило аналогичный показатель всех предыдущих месяцев спецоперации.

"Такое увеличение числа "Ланцетов" вызывает тревогу", — говорится в публикации.

Дрон-камикадзе "Ланцет" стал одним из самых эффективных вооружений ВС РФ в ходе украинского конфликта. В статье отмечается, что "Ланцет" представляет особую угрозу для украинской артиллерии, ПВО и других вооружений противника.

На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную мощь дронов российского производства. Forbes сообщал, что Россия массово выпускает такую технику для борьбы с ВС Украины, что приводит к выводу из строя большого количества бронемашин и артиллерии ВСУ.

В феврале разработчик "Ланцетов" представил новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учётом опыта спецоперации.

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