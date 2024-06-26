Китай перехватил детектор подлодок, сброшенный военным бортом ВВС США в Южно-Китайском море, передаёт китайское государственное издание "Хуанцю шибао" со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в Weibo, аффилированный с Медиакорпорацией КНР.
В сообщении отмечается, что Пекин заметил, как американские самолёты, кружившие над акваторией КНР, сбрасывали в воду неопознанные объекты. Китай провёл операцию по их вылову. Yuyuantan tian сообщил, что это был детектор подводных лодок и опубликовал в Weibo видеозапись, на которой представлен выловленный объект.
Между Поднебесной и Филиппинами ведётся территориальный спор по поводу архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых ресурсов, расположения на перекрёстке морских путей Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных нефтегазовых залежей. Претензии КНР в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирами, известными как "линия коровьего языка", в 1946 году. В 2016-ом суд в Гааге отклонил претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении экономической зоны. Пекин не участвовал в судах.
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