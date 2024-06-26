Москва не злоупотребляет каналами Интерпола, а исключение страны навредит обычным людям на Западе, заявила Мария Захарова. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что существуют попытки исключить РФ из международного сотрудничества по линии Интерпола.

Российский министр указал на различные ограничения, сокрытие данных о разыскиваемых преступниках и неисполнение запросов России.

"Кто страдает? Обыватели на европейском континенте, так как не могут правоохранители отслеживать информацию. Почему это делается? Есть политизированный заказ", — заявила Захарова на брифинге для прессы.

Она подчеркнула, что с 2022-го наблюдается кампания за исключение РФ из Интерпола. В случае прекращения участия России пострадают жители стран Запада, которые поддерживают исключение. Захарова также указала на статью в New York Times, в которой утверждалось, что Москва, Анкара, Пекин и другие стороны якобы злоупотребляют каналами Интерпола.

"Какие политические цели? Как ими злоупотребить? По классике переваливают всё на Россию", — отметила представитель МИД.

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