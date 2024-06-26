Поражение Украины приведёт к миграционному кризису и проблемам в экономике в соседних странах ЕС, заявил президент Чехии Пётр Павел на конференции, транслируемой СТ24. Заявление прозвучало после переговоров в Пражском граде с коллегой из Словакии Петром Пеллегрини.

"Если мы прекратим поддерживать Киев, Украина очень быстро потерпит поражение, а оно чрезвычайно негативно скажется на наших странах большой миграционной волной, экономическими трудностями и проблемами в сфере безопасности", — сказал Павел.

По мнению чешского президента, параллельно с поставками ВСУ военной техники необходимо вести и переговорный процесс. Павел считает, что именно Москва должна приступить к переговорам без каких-либо предварительных условий. В противном случае, по мнению главы Чехии, этот процесс просто не имеет смысла.

Фото: commons.wikimedia.org/Jitka Tomečková; Ambasada RP w Pradze (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)