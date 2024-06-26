Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Россия передала Нагорный Карабах Баку, однако это утверждение неправдиво, заявил председатель Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По словам Карасина, которые приводит РИА Новости, необходимо "обратиться к записям и выступлениям политических деятелей Еревана, включая высшее руководство страны. Записи известны, пусть прочтёт".

Ранее Григорян обвинил РФ в сдаче Карабаха азербайджанской стороне, утверждая, что боевые действия с соседней республикой велись в условиях полной зависимости Еревана от Москвы.

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий призвал премьера Армении Никола Пашиняна не разжигать в Армении русофобию. По его словам, это весьма скользкий путь.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов раскрыл детали переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном. Он отметил, что в Конституции Армении и законодательных актах указаны территориальные претензии к Баку, что является препятствием в переговорах.

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