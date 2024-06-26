Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Россия передала Нагорный Карабах Баку, однако это утверждение неправдиво, заявил председатель Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
По словам Карасина, которые приводит РИА Новости, необходимо "обратиться к записям и выступлениям политических деятелей Еревана, включая высшее руководство страны. Записи известны, пусть прочтёт".
Ранее Григорян обвинил РФ в сдаче Карабаха азербайджанской стороне, утверждая, что боевые действия с соседней республикой велись в условиях полной зависимости Еревана от Москвы.
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий призвал премьера Армении Никола Пашиняна не разжигать в Армении русофобию. По его словам, это весьма скользкий путь.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов раскрыл детали переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном. Он отметил, что в Конституции Армении и законодательных актах указаны территориальные претензии к Баку, что является препятствием в переговорах.
Фото: commons.wikimedia.org/Nathan868 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Yuyuantan tian: КНР перехватила детектор подлодок, сброшенный бортом ВВС США
Китай перехватил детектор подлодок, сброшенный военным бортом ВВС США в Южно-Китайском море, передаёт китайское государственное издание "Хуанцю шибао" со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в Weibo, аффилированный с Медиакорпорацией КНР.
Захарова: РФ не злоупотребила Интерполом, исключение навредит населению ЕС
Москва не злоупотребляет каналами Интерпола, а исключение страны навредит обычным людям на Западе, заявила Мария Захарова. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что существуют попытки исключить РФ из международного сотрудничества по линии Интерпола.
Автоэксперт Васильев призвал не ждать снижения цен на автомобили в России
Цены на автомобили в истории только росли, поэтому снижения цен на автомобили ждать не стоит. Но и резкого роста не будет из-за растущей на рынке конкуренции, - Поделился мнением автоэксперт и журналист Егор Васильев в интервью порталу Newsinfo.
В России создали фильтр с золотом и серебром для вентиляции больниц
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый фильтр для вентиляционных систем больниц, содержащий углеродное волокно и наночастицы золота и серебра.