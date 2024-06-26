Ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несёт глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

Так он прокомментировал разговор главы британского дипломатического ведомства с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от лица бывшего президента Украины Порошенко. По словам Кэмерона, его казахский коллега Мурат Нуртлеу якобы произнёс, что украинцы "умирают за Казахстан" и "рискуют собственной жизнью, чтобы сдержать РФ".

"Такого разговора не было. Вся ответственность за дезинформацию ложится на британского министра", — подчеркнул Смадияров.

В беседе Кэмерон заявил, что Путин якобы "хочет часть севера Казахстана", а также рассказал, что просил экс-президента Штатов Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Киев так и не пригласят в блок НАТО на июльском саммите, поскольку против этого решения выступает Вашингтон.

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