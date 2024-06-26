Азия постепенно уменьшает свою зависимость от Белого дома и делает разворот в сторону Москвы и Пекина, сообщает Bloomberg.

"Хорошим примером стало решение премьера Малайзии Ибрагима, заявившего о заинтересованности в членстве Куала-Лумпура в BRICS — экономическом блоке, основателями которого в 2009-ом стали Бразилия, РФ, Индия и КНР, а затем и Южная Африка", — отмечается в материале.

BRICS стал альтернативой западному МВФ, который в 1990-х годах проводил жёсткую политику против стран Азии, нанося значительный урон их экономике. Сегодня же роль сверхдержавы в этом регионе играют не Штаты, а Поднебесная, которую Запад считает главной своей угрозой, указывается в статье.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что БРИКС выступает за построение справедливого мира демократии, свободного от диктатуры.

Фото: сommons.wikimedia.org/15th BRICS SUMMIT (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)