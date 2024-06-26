Санкции в отношении СПГ России представляют собой один из значительных рисков, влияющих на мировой рынок, как следует из отчёта Международного газового союза IGU — ассоциации, объединяющей представителей газовой отрасли мира.

В отчёте союза указано, что санкции Вашингтона против "Арктик СПГ-2" могут привести к приостановке участия иностранных акционеров. Даже у действующих проектов могут быть проблемы с производством запчастей и техобслуживанием. Форс-мажор по обязательствам из-за "Арктик СПГ-2" объявила только французская Total Energies.

IGU также выделил другие риски для мировых рынков. Среди них приостановка администрацией Байдена одобрения проектов СПГ вне зоны свободной торговли. Это может вызвать задержки ввода новых мощностей на 70 млн тонн в год. Кроме того, существует вероятность того, что Киев не сможет заключить новый договор по транзиту газа РФ в конце 2024 года. Дополнительными рисками остаются угроза безопасности на Ближнем Востоке и снижение добычи газа.

В последние годы природный газ стал более востребованным товаром на мировом рынке. ЕС полагается на СПГ для восполнения дефицита после сокращения поставок трубопроводного газа из России, пишет Bloomberg. Одновременно с этим спрос на сжиженное топливо в Азии вырос, и такая зависимость сделала рынок более уязвимым к перебоям.

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