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Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ сгорят в котле, не сдав Южнодоцецкое направление
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:11

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ сгорят в котле, не сдав Южнодоцецкое направление

Экс-полковник СБУ Олег Стариков предупредил, что если ВСУ не покинут позиции на Южнодонецком участке, они рискуют попасть в окружение.

В интервью Василию Голованову он отметил: "Особо напряжённая ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжёлая. Не выйдем оттуда — попадём в котёл".

Стариков подчеркнул, что при наступлении ВС РФ с севера и юга ВСУ будут вынуждены отступать.

МО России в понедельник сообщило, что операторы FPV-дронов Тихоокеанского флота уничтожили Leopard на Южнодонецком направлении. Командир "Вал" рассказал, что их взвод выполнял задачу по поддержке пехоты.

"В августе-сентябре нас ждёт военное событие. Я называю его генеральным сражением, которое приведёт к эскалации, либо деэскалации и, возможно, станет основой для переговоров", — считает Стариков.

Фото: сommons.wikimedia.org/Administration of the President of Ukraine of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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