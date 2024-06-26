Отправка немецкого вооружения ВСУ нарушила соглашение об урегулировании в отношении ФРГ, заключённое после холодной войны, заявил оппозиционер Ральф Нимайер. Он подчеркнул необходимость в новом "мирном договоре". На "Примаковских чтениях" Нимайер обратился к Сергею Лаврову, спросив, согласен ли тот с необходимостью создания нового договора для Германии.
"Договор "2+4" нарушается отправкой ФРГ вооружения на Украину", — заявил Нимайер.
Он убеждён, что между Москвой и Берлином могли бы установиться "новые" отношения при заключении нового соглашения. Договор об окончательном урегулировании "Два плюс четыре", был подписан между ГДР, ФРГ, Парижем, СССР, Лондоном и США в Москве в 1990 году. Это соглашение установило внешнеполитические условия для объединения Германии и возвращения ей суверенитета.
В феврале глава немецкой автономии Крыма Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что немецкая община полуострова выступает за денонсацию соглашения, поскольку Германия нарушила условия договора. Ральф Нимайер принимал участие в парламентских выборах от ряда партий Германии, включая СДГ. В 2023 году в его доме прошли обыски по делу о заговоре с принцем Генрихом XIII якобы для захвата власти в стране.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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