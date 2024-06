В киевском отеле Hilton обнаружено тело атташе посольства США. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на правоохранителей. По предварительным данным, следов насилия на теле не найдено. Полиция заявила, что, по информации посольства Америки, мужчина имел проблемы с повышенным уровнем холестерина.

Тело дипломата было обнаружено в одном из номеров фешенебельного отеля Hilton. Правоохранительные органы утверждают, что на теле не было следов насилия.

Военкор Котенок выразил сомнение в официальной версии событий, отметив: "Учитывая, что кейс Украины для Госдепа — не только большая политика и карьерные возможности, но и огромные потоки "чёрного нала", "присосавшись" к которым можно обеспечить безбедную старость, версия, что американцу "внезапно поплохело", выглядит наивной".

Фото: сommons.wikimedia.org/East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)