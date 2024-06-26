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Обновлены данные об изгнании МиГ-31 ВКС РФ дрона Global Hawk над Чёрным морем
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:45

Обновлены данные об изгнании МиГ-31 ВКС РФ дрона Global Hawk над Чёрным морем

Новые данные о полёте истребителя МиГ-31 ВКС России над американским дроном Global Hawk над Чёрным морем были опубликованы 25 июня. Как и предполагалось ранее, по стечению обстоятельств перехватчик пересёк траекторию полёта дрона-шпиона на очень высокой скорости, что привело к дестабилизации беспилотника США.

Дроны Global Hawk передают разведданные ВСУ для координации ракетных и БПЛА-ударов по Крыму. Один из них произошёл 23 июня, когда ракета противника сдетонировала над пляжем в Севастополе, убив четырёх человек и ранив десятки отдыхающих. Подробности инцидента в эфире программы "333" раскрыл лётчик Fighterbomber.

"Совершенно случайно на большой скорости над Global Hawk пролетал МиГ-31. Так получилось. Здесь не было открытия огня и пушек. Просто так совпало, что он пролетел над разведчиком на скорости, на которой способен летать только МиГ-31. И с параметрами Global Hawk произошли изменения, после которых он резко прекратил выполнять боевое задание по разведке и улетел домой. Подчёркиваю, так совпало. Поскольку американцы не согласовывают маршрут полётов, как и мы, в нейтральных водах", — иронично поделился деталями военный лётчик Fighterbomber.

Он также выразил надежду на то, что подобные встречи МиГ и Global Hawk будут происходить чаще.

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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