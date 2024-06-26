Осенью 2023-го местные борцы штурмовали пассажирский самолёт и искали евреев в турбине, а сегодня Дагестан скорбит по погибшим от рук исламистов и обсуждает запрет никабов. Кровопролитие в республике отличилось от теракта в "Крокусе" причастностью местных элит.

Кто раскачивает Дагестан? Может ли обещанная Сергеем Меликовым ревизия личных дел чиновников и депутатов пресечь подобные инциденты? Почему на связи местных властей с радикалами не отреагировали до расправы над полицейскими и православным священником Николаем Котельниковым? Будут ли теперь "шерстить" клубы ММА и имамов? Будут ли работать с молодёжью, пресекая пропаганду радикальных религиозных учений? Ждать ли проверок в других регионах России, ведь от терактов не застрахован ни один из них?

На эти вопросы NewsInfo.Ru ответил Вадим Козюлин, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ.

Кто раскачивает Дагестан? Почему сложилась столь острая ситуация?

"Я думаю, что власти недорабатывают политику, не ведут борьбу с исламизацией в республике, закрывают глаза на усиление исламистов. Рост протестных настроений. Республика бедная, но коррумпированная. Всё это сложилось вместе. Исламисты ведут там подпольную пропаганду и демонстрируют своё влияние разнообразными методами. Скажем, идут женщины в одеждах, скрывающих лица, что вроде бы запрещено. Но рядом идут бородатые мужики и демонстрируют, что они могут это делать безнаказанно, нарушать какие-то порядки. Одним словом, идёт, в том числе, и иностранное влияние исламистских группировок. Власти в этом плане недорабатывают", — считает профессор.

Ревизия личных дел чиновников и депутатов способна пресечь подобные инциденты в дальнейшем?

"Думаю, что как отдельная мера — нет. Для этого необходим комплекс мер: и воспитательные, и силовые, и религиозное традиционное воспитание мусульманская религия должна проводить. Как пишут специалисты, есть два пути. Светский путь, Азербайджан и Турция по нему идут, Таджикистан запрещает никабы. Светский путь, который Ататюрк продвигал, светское государство, где ортодоксальные религии запрещены. А второй путь, когда власть пытается захватить лидерство и вести народ за собой в религиозном плане, как Саудовская Аравия. В Чечне сейчас то же самое", — рассказал Вадим Козюлин.

Какой путь выбирает Дагестан?

"В Дагестане мы видим альтернативные религии. В Чечне такого нет. В Саудовской Аравии — тоже нет. Там очень жёстко с этим борются. А Дагестан немного упустил эту ситуацию. И в России, в целом, нужно выработать единый подход: либо так, либо так. Либо мы светское государство и выбираем этот путь, либо как в Чечне. Комбинировать и то, и другое, судя по всему, не получится", — пришёл к выводу эксперт.

Почему на связи местных властей с радикалами не отреагировали до расправы с полицией и Отцом Николаем?

"Недоработка. Конечно, недоработка. Это видят, но не хватает сил, решимости. Мы не знаем, насколько высоко добрались исламисты, но ясно, что они довольно широко раскинули свою сеть. Нурмагомедов — известный популярный человек, и в его в секции, оказывается, частично воспитывались исламисты. (Одним из шести боевиков, устроивших теракты в Дагестане, оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров. Некоторое время он представлял школу единоборств имени А. Нурмагомедова. — Прим. ред). Это такие метастазы, они немного расползлись и в высоту, и в ширину", — отметил собеседник.

Будут ли теперь проверять клубы ММА, имамов?

"Какие-то жёсткие меры, скорее всего, будут приниматься, и воспитательные, и силовые. Надо это пресекать, конечно", — согласился Козюлин.

Будут ли работать с молодёжью?

"Конечно. Другое дело, нужен авторитет, нужны люди, которые пользуются доверием, уважением, чтобы они вели эту пропаганду. С другой стороны, силовые методы тоже работают, как показывает опыт Чечни. Готов Дагестан так действовать? Не знаю. Я не очень большой знаток", — подчеркнул профессор.

Стоит ли ждать проверок в других регионах России?

"Я думаю, происходившее у нас в 90-е у или в 2000-е годы не повторится. Сейчас на эту проблему обратили внимание. Она не настолько глобальна, как была тогда. Нет такого сепаратизма, нет потенциала у исламистов. Думаю, это решаемый вопрос, его решат", — заключил Вадим Козюлин.

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