Американская администрация отрицает решение снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине и подчёркивает, что не отправит в страну свои войска. Об этом ТАСС заявил представитель Пентагона.
"Мы не принимали решений, обсуждение преждевременно. Президент Байден не намерен направлять войска на Украину", — сообщил источник.
Он отказался комментировать дискуссии в данной сфере. Ранее CNN сообщил о работе администрации США над снятием запрета на размещение военных подрядчиков Штатов на Украине, что могло бы способствовать поддержке эксплуатации и ремонта оружия от Вашингтона.
Госсекретарь Блинкен ранее подтвердил, что Байден одобрил нанесение ударов американским оружием по России, ограничившись районами близ Харькова. Блинкен не исключил увеличения дальности ударов в будущем. Также кабмин Германии заявил о возможности использования их вооружения в районе Харьковщины, подчёркивая разногласия среди стран Запада относительно ограничений на применение оружия.
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