Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Шеф Пентагона Остин поговорил по телефону главой МО РФ Белоусовым
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:38

Шеф Пентагона Остин поговорил по телефону главой МО РФ Белоусовым

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры впервые с марта 2023-го. Об этом сообщил представитель МО США во время брифинга. В ходе разговора Остин подчеркнул важность коммуникации между державами в условиях конфликта на Украине.

Об инициативе в разговоре с Белоусовым заявил Патрик Райдер: "Это сделал министр".

Недавно Андрей Белоусов заявил, что Россия находится на передовой борьбы за установление справедливого миропорядка. Он отметил, что Запад стремится сдержать развитие РФ, нарушить её политический курс и поставить под угрозу госбезопасность.

Ранее Белоусов подчеркнул, что российские бойцы с честью выполняют свой долг в ходе СВО, эффективно защищая национальные интересы и борясь с последователями нацистской идеологии. Министр также заявлял, что Россия владеет инициативой на всей ЛБС и последовательно снижает боевой потенциал ВСУ.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения

Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения

Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире.

Читать полностью
Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет

Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет

Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.

Читать полностью

Общество

Диетолог Ивашкевич: необходимо воздерживаться от еды за три часа до сна

Диетолог Ивашкевич: необходимо воздерживаться от еды за три часа до сна

Диетолог Анна Ивашкевич порекомендовала воздерживаться от еды за три часа до сна, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и избежать застоя пищи в желудке.

Читать полностью
Nutrients: сочетание нитрата креатина и кофеина улучшает когнитивные функции

Nutrients: сочетание нитрата креатина и кофеина улучшает когнитивные функции

Исследование, проведённое международной группой учёных из США, Ирана, Канады и Катара и опубликованное в журнале Nutrients, показало, что сочетание нитрата креатина и кофеина значительно улучшает когнитивные функции.

Читать полностью

Новости