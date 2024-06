Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры впервые с марта 2023-го. Об этом сообщил представитель МО США во время брифинга. В ходе разговора Остин подчеркнул важность коммуникации между державами в условиях конфликта на Украине.

Об инициативе в разговоре с Белоусовым заявил Патрик Райдер: "Это сделал министр".

Недавно Андрей Белоусов заявил, что Россия находится на передовой борьбы за установление справедливого миропорядка. Он отметил, что Запад стремится сдержать развитие РФ, нарушить её политический курс и поставить под угрозу госбезопасность.

Ранее Белоусов подчеркнул, что российские бойцы с честью выполняют свой долг в ходе СВО, эффективно защищая национальные интересы и борясь с последователями нацистской идеологии. Министр также заявлял, что Россия владеет инициативой на всей ЛБС и последовательно снижает боевой потенциал ВСУ.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)