Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры впервые с марта 2023-го. Об этом сообщил представитель МО США во время брифинга. В ходе разговора Остин подчеркнул важность коммуникации между державами в условиях конфликта на Украине.
Об инициативе в разговоре с Белоусовым заявил Патрик Райдер: "Это сделал министр".
Недавно Андрей Белоусов заявил, что Россия находится на передовой борьбы за установление справедливого миропорядка. Он отметил, что Запад стремится сдержать развитие РФ, нарушить её политический курс и поставить под угрозу госбезопасность.
Ранее Белоусов подчеркнул, что российские бойцы с честью выполняют свой долг в ходе СВО, эффективно защищая национальные интересы и борясь с последователями нацистской идеологии. Министр также заявлял, что Россия владеет инициативой на всей ЛБС и последовательно снижает боевой потенциал ВСУ.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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