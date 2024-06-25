Американский MQ-9 Reaper, принадлежащий коалиции Запада, опасно сблизился с бортом Су-34 ВКС России, совершающим плановый полёт над Сирией. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению ЦПВС генерал Юрий Попов.

Инцидент произошёл над Эс-Сухне в провинции Хомс. Опасное сближение зафиксировано с 13:45 до 13:53 на высотах от 7000-8000 метров. Попов отметил, что российский лётчик, демонстрируя высокий профессионализм, предпринял своевременные меры для предотвращения столкновения.

По словам Попова, данный инцидент является частью серии нарушений со стороны коалиции под руководством США, в течение суток ЦПВС зафиксировал 11 полётов дронов и 12 нарушений со стороны бортов Запада, включая штурмовики и истребители F-15, Typhoon и A-10 Thunderbolt.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)