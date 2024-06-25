Грузия всё больше осознаёт собственное нежелание быть использованной как плацдарм для угроз Кремлю, что положительно отражается на экономических отношениях между двумя странами. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на "Примаковских чтениях".
"Если посмотреть на Тбилиси, всё больше там осознают себя как независимое государство, стремящееся к миру с соседями. Они не хотят, чтобы их использовали как плацдарм для проецирования угроз для РФ", — сказал Оверчук.
Он также отметил, что такая тенденция способствует наращиванию торгово-экономических связей между Москвой и Тбилиси, особенно в сфере туризма. По словам Оверчука, это направление важно для обеих сторон и имеет положительный отклик.
Фото: commons.wikimedia.org/government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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