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Вице-премьер РФ Оверчук: Грузия не хочет стать плацдармом против России
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:23

Вице-премьер РФ Оверчук: Грузия не хочет стать плацдармом против России

Грузия всё больше осознаёт собственное нежелание быть использованной как плацдарм для угроз Кремлю, что положительно отражается на экономических отношениях между двумя странами. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на "Примаковских чтениях".

"Если посмотреть на Тбилиси, всё больше там осознают себя как независимое государство, стремящееся к миру с соседями. Они не хотят, чтобы их использовали как плацдарм для проецирования угроз для РФ", — сказал Оверчук.

Он также отметил, что такая тенденция способствует наращиванию торгово-экономических связей между Москвой и Тбилиси, особенно в сфере туризма. По словам Оверчука, это направление важно для обеих сторон и имеет положительный отклик.

Фото: commons.wikimedia.org/government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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