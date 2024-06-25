Молодёжный активист организации Youth Demand совершил необычный акт протеста, испражнившись в пруду на территории поместья премьера Британии Риши Сунака. Об этом организация сообщила в соцсети X.

"В знак прощального подарка Сунаку и Консервативной партии за 14 лет службы мы преподносим ровно то, что они подарили нам", — заявили представители Youth Demand.

Активист проник в пруд на территории поместья в графстве Йоркшир и испражнился в воду. Сразу после инцидента на место прибыли полицейские, они задержали четырёх человек. Вокруг Тори во главе с Сунаком не утихают скандалы. Стало известно, что секретарь премьера Крейг Уильямс накануне выборов сделал ставку у букмекеров на дату голосования в попытках заработать 200 фунтов. Секретаря Сунака заподозрили в использовании конфиденциальных данных в личных целях. Под внимание комиссии по азартным играм попали однопартийцы премьера, среди которых Лора Сондерс, глава предвыборной кампании Тони Ли и главный специалист партии по обработке данных Ник Мейсон.

Фото: commons.wikimedia.org/HM Treasury (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)