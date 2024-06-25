Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Протестующий активист Youth Demand справил нужду в пруд поместья Сунака
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:15

Протестующий активист Youth Demand справил нужду в пруд поместья Сунака

Молодёжный активист организации Youth Demand совершил необычный акт протеста, испражнившись в пруду на территории поместья премьера Британии Риши Сунака. Об этом организация сообщила в соцсети X.

"В знак прощального подарка Сунаку и Консервативной партии за 14 лет службы мы преподносим ровно то, что они подарили нам", — заявили представители Youth Demand.

Активист проник в пруд на территории поместья в графстве Йоркшир и испражнился в воду. Сразу после инцидента на место прибыли полицейские, они задержали четырёх человек. Вокруг Тори во главе с Сунаком не утихают скандалы. Стало известно, что секретарь премьера Крейг Уильямс накануне выборов сделал ставку у букмекеров на дату голосования в попытках заработать 200 фунтов. Секретаря Сунака заподозрили в использовании конфиденциальных данных в личных целях. Под внимание комиссии по азартным играм попали однопартийцы премьера, среди которых Лора Сондерс, глава предвыборной кампании Тони Ли и главный специалист партии по обработке данных Ник Мейсон.

Фото: commons.wikimedia.org/HM Treasury (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения

Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения

Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире.

Читать полностью
Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет

Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет

Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.

Читать полностью

Общество

Врач Мясников: пельмени и жареная картошка вызывают воспаление в организме

Врач Мясников: пельмени и жареная картошка вызывают воспаление в организме

Врач Александр Мясников обсудил влияние диеты на воспаление в организме, упомянув, что жареная картошка и пельмени способствуют его развитию.

Читать полностью
Психолог Маремпольская: для формирования стрессоустойчивости важно работать с мыслями

Психолог Маремпольская: для формирования стрессоустойчивости важно работать с мыслями

Психолог Татьяна Маремпольская рассказала, что для формирования стрессоустойчивости важно работать с мыслями, поскольку они влияют на эмоции.

Читать полностью

Новости