В ходе 56 сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве делегация РФ заявила о незаконном удержании власти на Украине. Ярослав Ерёмин высказал мнение о том, что власть в Киеве узурпирована и удерживается незаконным путём. На заседании Ерёмин напомнил, что в 2014 году Конституционный суд Украины постановил, что президент избирается на пятилетний срок.

"Что мы видим в реальности? Президентский срок истёк, а новые выборы не проведены. Власть на Украине, как и в 2014 году, узурпирована", — констатировал Ерёмин.

Он поблагодарил Саттертуэйт за исследование, посвящённое электоральным процессам, отметив, что эта тема актуальна в текущем году, когда более 60 государствам предстоит провести выборы.

"Спецдокладчик отмечает, что честные выборы важны для демократического государства. Но сегодня это определение применяют к странам, которые этого не заслуживают", — подчеркнул Ерёмин.

Дипломат добавил, что факт узурпации власти представляет собой "неприглядную правду", которую обходят стороной. Президентские полномочия Зеленского истекли после 20 мая. На Украине активно обсуждают вопрос его легитимности при отсутствии парламентских и президентских выборов. Депутат Рады Александр Дубинский и экс-посол Вадим Пристайко также выражали озабоченность по поводу завершения срока Зеленского. В Женеве рассматривают ситуацию в области прав и свобод в Афганистане, Мьянме, Судане, на Украине и в Палестине. Россия не входит в совет, но участвует в заседаниях.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)