В Ивано-Франковске ракетная атака ВС РФ уничтожила базу подготовки ВСУ. Это был единственный украинский вуз, готовивший офицеров службы ГСМ для ВСУ и силовых структур Украины. Telegram-канал NAVY-79, ссылаясь на свои источники, сообщил о цели удара.

"Утром в 4:30 22 июня близ Ивано-Франковска прилетела ракета в расположение ВСУ в одном из учебных заведений", — сообщил источник.

В результате удара частично разрушены корпуса Ивано-Франковского нефтегазового университета, где находился военно-учебный центр полковника Андрея Станецкого. Только здесь готовили офицеров службы ГСМ на бюджетной основе.

Восстановление центра под вопросом, разрушения значительны. Более 120 спасателей и от 30 спецмашин разбирали завалы. Разрушен выставочный центр вуза и парк, где, вероятно, размещалась техника.

Автор канала NAVY-79 отметил, что удар был нанесён с "ювелирной точностью" — за помощью к медикам обратились три человека. Соседние здания не пострадали, взрывной волны почти не было. Данных о потерях не приводят. Абитуриентов просят не беспокоиться.

Атака на Ивано-Франковск была частью широкого массированного удара. В ночь на 22 июня ВС РФ атаковали цели в Луцке и в Винницкой области, а также возле Стрыя. Украинское Минэнерго заявляло, что удары пришлись по энергетической инфраструктуре, что вызвало перебои со светом во Львове и в других регионах.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)