Обозреватели Telegram-канала "Два майора" опубликовали видео двух российских штурмовиков "Кастета" и "Кабася", которые вдвоём штурмовали укреплённую позицию противника с пулемётчиками на Запорожье.

Перед штурмом бойцы провели восемь дней в "закрепе" без провизии и воды, и были полностью истощены. Они получили приказ захватить пулемётное гнездо ВСУ и отправились его выполнять.

На кадрах показано, как во время подхода к огневой точке к ним присоединился один из бойцов "Шторм Z", по которому в первые же минуты прилетел кассетный снаряд. "Кастет" и "Кабася" несколько раз атаковали позицию ВСУ, и противник решил, что началось масштабное наступление. Бойцы ворвались в блиндаж и обратили украинских солдат в бегство.

На видео с других позиций солдаты ВСУ произвели массовый расстрел своих сослуживцев. Под пулями скончались более десяти военных, пытавшихся спастись. "Кастет" и "Кабася" получили серьёзные ранения и прикрывали друг друга во время отхода. Один из них, сутки теряя сознание добирался до своих. Спустя время товарищи встретились в госпитале, а затем "Кабасю" вновь отправили на передовую, где он погиб во время очередного штурма.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)