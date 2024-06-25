С февраля 2014-го в Крыму были зафиксированы случаи пыток, избиений, арестов и обысков, а также "насильственных исчезновений". Ответственна Россия, постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Документ опубликован на сайте суда.

ЕСПЧ признал факты жестокого обращения с украинцами и крымскими татарами, а также с корреспондентами. Суд отметил преследования религиозных служителей, не относящихся к РПЦ, украинских священников и имамов. Суд предложил Киеву и Москве предоставить замечания п данному делу в течение года.

Разбирательство инициировано на основании двух жалоб Украины. Суд рассмотрел дело, поскольку жалобы касаются событий до сентября 2022-го, когда РФ вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, и заранее отклонил возражения ответчика.

Россия перестала быть стороной ЕКПЧ после выхода из Совета Европы, в котором состояла с 1996-го. Президент подписал указ, позволяющий стране не исполнять решения ЕСПЧ, а в 2023 году подписал закон о денонсации Европейской конвенции о защите нацменьшинств, запрещающей дискриминацию и ассимиляцию против воли.

"Отдельные вердикты суда стали носить политизированный характер", — заявил Путин, добавив, что предвзятость, чем бы она ни оправдывалась, для судебной власти неприемлема.

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