С февраля 2014-го в Крыму были зафиксированы случаи пыток, избиений, арестов и обысков, а также "насильственных исчезновений". Ответственна Россия, постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Документ опубликован на сайте суда.
ЕСПЧ признал факты жестокого обращения с украинцами и крымскими татарами, а также с корреспондентами. Суд отметил преследования религиозных служителей, не относящихся к РПЦ, украинских священников и имамов. Суд предложил Киеву и Москве предоставить замечания п данному делу в течение года.
Разбирательство инициировано на основании двух жалоб Украины. Суд рассмотрел дело, поскольку жалобы касаются событий до сентября 2022-го, когда РФ вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, и заранее отклонил возражения ответчика.
Россия перестала быть стороной ЕКПЧ после выхода из Совета Европы, в котором состояла с 1996-го. Президент подписал указ, позволяющий стране не исполнять решения ЕСПЧ, а в 2023 году подписал закон о денонсации Европейской конвенции о защите нацменьшинств, запрещающей дискриминацию и ассимиляцию против воли.
"Отдельные вердикты суда стали носить политизированный характер", — заявил Путин, добавив, что предвзятость, чем бы она ни оправдывалась, для судебной власти неприемлема.
Фото: сommons.wikimedia.org/CherryX (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Оппозиционер Кении Одинга призвал мировое сообщество вмешаться в протесты
Лидер кенийской антиправительственной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер и экс-кандидат в президенты Раила Одинга обратился к мировому сообществу с призывом вмешаться в массовые протесты в республике. Об этом проинформировал телеканал KTN News.
Илон Маск раскрыл стоимость новых роботов Tesla Optimus Gen 2: от 10 до 20 тысяч долларов
Илон Маск анонсировал обновленную версию человекоподобного робота Tesla Optimus Gen 2 и озвучил его стоимость на собрании акционеров Tesla.
В США выяснили, что тревожность связана с удвоенным риском болезни Паркинсона
Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в США и опубликованное в British Journal of General Practice, показало, что высокий уровень тревожности у людей старше 50 лет связан с удвоенным риском развития болезни Паркинсона.
"Авито Авто": самой популярной новой моделью Skoda является Kodiaq
Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок новых и подержанных автомобилей Skoda в России за период с января по май 2024 года.