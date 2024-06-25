НАТО изучает опыт ВСУ в применении стрелкового оружия для борьбы с БПЛА. Об этом сообщил Мауро Констанца, один из руководителей военной компании Италии Benelli Armi.

"Использование стрелкового оружия в СВО увеличило спрос на дробовики, которые начнут продаваться в модификации для борьбы с беспилотниками. Мы получили массу запросов на информацию о тактике ВСУ по борьбе с БПЛА стрелковым оружием от НАТО", — заявил Констанца в беседе с Defense News на выставке Eurosatory в Париже.

Он добавил, что растущий интерес к дробовикам для нейтрализации БПЛА также связан с невысокой стоимостью и простотой в эксплуатации. По данным Defense News, Benelli Armi уже поставляет дробовики с боеприпасами против БПЛА Франции и Италии. Однако они эффективны только на расстоянии 80-120 метров и против дронов весом до 25 кг. В случае столкновения с БПЛА, переносящими взрывчатку, стрелковое оружие в руках пехоты вряд ли окажется эффективным.

В июле 2023-го на саммите НАТО Россию назвали самой серьёзной угрозой безопасности и утвердили первый со времён окончания холодной войны план на случай конфликта. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если ВСУ проиграют, воевать будут страны НАТО. Владимир Путин назвал бредом утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Lowell Whitman (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)